В Ростовской области не смогли спасти еще 27 пациентов с коронавирусом

На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 16 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 2 апреля, в Ростовской области коронавирусом заболел еще 243 человек. Всего, по данным властей, за все время пандемии число инфицированных достигло 81 320 человек. Выздоровели за этот же период 73 064 жителя региона.

Новых заболевших выявили в 46 городах и районах Дона. Больше всего в Ростове-на-Дону - 96 случаев. На втором месте - Каменск-Шахтинский, там одиннадцать случаев. Замыкают тройку Шахт и Неклиновский район, где подтвердили по семь случаев.

Лечение в стационарах сейчас получает 1 895 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 16 человек, на неинвазивной ИВЛ - 172.

Сегодня стало известно о смерти еще 27 жителей Дона. Это 12 женщин и 15 мужчин. Известно, что у всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции с начала пандемии стали уже 3 632 человека.

С сегодняшнего дня ростовчане смогут сделать прививку от COVID-19 еще в двух мобильных пунктах. Новые медкабинеты появятся в торговом центре «Талер» и в гипермаркете «Лента». Ранее губернатор Василий Голубев пообещал снимать ограничения в зависимости от темпов вакцинации.