На Ставрополье и в Ростовской области ищут пропавшую женщину

Жителей региона просят помочь в поисках пропавшей женщины. Фото: группа «ЛизаАлерт Юг». ВКонтакте.

Жительница города Изобильный Ставропольского края, 41-летняя Евгения Андреевна Баскакова, пропала еще зимой. Поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» разыскивает пропавшую на Ставрополье женщину. Ее местонахождение неизвестно с 8 февраля.

Приметы пропавшей: рост — 172 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы. Была одета в бежевую куртку, черные джинсы, черные сапоги и синюю шапку.

Всех, кому может быть известно местонахождение пропавшей и другие детали, просят сообщать информацию по телефону горячей линии поискового отряда, который указан ниже. Волонтеров просят не быть равнодушными к чужой беде.

АЛЛО!

Звоните — 8(800) 700-54-52 или 112.