Чтобы улететь в Эмираты, дончанин за полчаса погасил долг в 350 тысяч рублей

Должник сначала не воспринял предупреждение судебных приставов всерьез, а когда его сняли с рейса, мигом оплатил все долги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупная сумма в 350 тысяч рублей накопилась у жителя Ростовской области по разным долгам. Несмотря на предупреждения судебных приставов, он пытался улететь за границу, не выплатив задолженность.

- У судебных приставов Батайска находится сводное исполнительное производство на должника который должен 150 тысяч рублей кредитной организации и еще более 200 тысяч налогов и штрафов ГИБДД, - сообщили в областном управлении федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве добавили, что судебный пристав-исполнитель известил должника о его задолженности и ограничение на выезд за пределы России. Но мужчина возвращать долги не спешил, при этом собрался на отдых за границу.

В день вылета около 22:00 должник позвонил судебному приставу и пожаловался, что его не пустили на рейс Москва — Дубай из-за долгов, и уже через полчаса прислал ему электронные квитанции, которые подтвердили выплату всех задолженностей. Судебный пристав оперативно снял ограничение на выезд, и мужчина спокойно отправился в Арабские Эмираты.