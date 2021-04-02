Еще полмиллиона — в «банк»: телефонный мошенник обокрал дончанина

Еще один доверчивый дончанин буквально подарил мошеннику полмиллиона кровных рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Второй житель Ростовской области за пару дней теряет такую крупную сумму как полмиллиона рублей. На этот раз в отдел полиции по Мясниковскому району обратился мужчина с заявлением о краже средств с его банковского счета, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

Как рассказал мужчина полицейским, он принял звонок с неизвестного ему номера. Звонивший назвал себя сотрудником банка и сказал, что по карте якобы проводятся сомнительный операции, и предложил пресечь неизвестное вмешательство. Для этого якобы сотрудник банка запросил у мужчины личные данные, и после со счета пострадавшего несколько раз были списаны средства — в сумме около полумиллиона рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Кража с банковского счета». Полиция ищет подозреваемых.

Стражи правопорядка снова напоминают дончанам: нельзя передавать по телефону личные сведения и данные банковского счета, карты. Сотрудники банка не будут вам звонить и запрашивать эту информацию — это могут быть только мошенники.

Свежий пример: на днях дончанка пренебрегла безопасностью и после телефонного разговора тоже лишилась около 500 тысяч рублей.