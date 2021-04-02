Море тюльпанов покажут жителям Дона в заповедной долине Маныча

Море цветов, несомненно, поднимет настроение и будет согревать яркими эмоциями весь год

Ближе к концу апреля в Орловском районе развернут уже традиционный фестиваль экотуризма «Воспетая степь». Его гости смогут не только посетить концерт и интерактивные экспозиции, но и самое главное – насладиться массовым цветением тюльпанов.

Акция состоится 24 и 25 апреля, с 09 до 16:30 и с 10 до 15 часов соответственно. В эти часы будет открыта площадка около визит-центра заповедника «Ростовский». Именно там для гостей организуют зоны активности. Оттуда по указателям можно будет выйти в долину Западного Маныча и увидеть настоящее чудо природы – море цветов, несомненно, поднимет настроение и будет согревать яркими эмоциями весь год.

Весной в дикой природе, например, можно увидеть красные, желтые, розовые, оранжевые и даже пурпурные тюльпаны Шренка. Это родоначальник первых культурных сортов.

Всем, кто собирается посетить фестиваль, напоминают, что с собой обязательно нужно взять маску и удобную закрытую обувь.