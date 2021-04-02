Из-за пьяных водителей на Дону произошло больше 20 ДТП, погибли 7 человек

За повторное нарушение грозит уголовная ответственность Фото: отдел пропаганды УГИБДД

С начала года на Дону из-за нетрезвых водителей произошло больше 20 ДТП, погибли семь человек. Печальная статистика сегодня, 2 апреля, поступила от отдела пропаганды УГИБДД.

Всего же с января поймали 2 613 человек, севших за руль после употребления горячительного. 397 из них сделали это повторно, и теперь им грозит уголовная ответственность.

- За управление машиной в состоянии опьянения, а также за отказ от освидетельствования грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на 2 года. За повторное нарушение человек может получить до 2 лет тюрьмы, - подчеркнули в отделе пропаганды управления ГИБДД.

Также в ведомстве рассказали о несчастном случае, который произошел этой ночью Таганроге. Водитель, возможно, был пьян, и на своем авто марки Toyota Corolla попал в аварию. Его машина врезалась в ВАЗ-21099. В итоге пассажир отечественной легковушки попал в больницу.