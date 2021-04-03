На Дону сотрудница стоматологической клиники «подарила» незнакомцу солидную сумму

Женщина стала жертвой лже-банкиров Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский, администратор частной стоматологической клиники стала жертвой мошенничества. Как рассказала женщина сотрудникам правоохранительных органов региона, на сотовый телефон ей позвонил человек, который представился сотрудником банка.

Мужчина сказал, что, якобы, по новому законодательству дочери женщины полагается социальное пособие, но, чтобы его получить, необходимо продиктовать все реквизиты карты получателя. Что, собственно, женщина и сделала. И сразу же после недолгого телефонного разговора со счета дочери списались больше пяти тысяч рулей.

Ну а псевдо-сотрудник банка перестал выходить на связь. После этого 50-летняя женщина поняла, что стала жертвой афериста. Дончанка обратилась в отдел полиции с заявлением.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковской карты». Подозреваемого разыскивает полиция, - сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

Если злоумышленника найдут, а суд признает вину, он может сесть в тюрьму на пять лет.

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