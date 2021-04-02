Четыре тысячи бутылок паленого алкоголя нашли в частном доме в Ростове силовики

Паленый алкоголь продавали под видом известных марок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице на широкую ногу была поставлена торговля спиртными напитками, которые попросту опасны для жизни и здоровья человека. «Паленый» алкоголь делали ростовские «умельцы». То, что получалось, разливали по бутылкам, к которым приклеивали этикетки с названиями известных брендов. Однако незаконному и опасному бизнесу пришел конец, когда о нем узнали сотрудники ФСБ.

Во время обысков они нашли в частном доме 3 675 бутылок с поддельным спиртным и свыше четырех тысяч литров спирта для дальнейшего производства контрафактного алкоголя. Все вместе взятое это стоило почти два миллиона рублей.

- Сейчас двое человек, подозреваемых в изготовлении контрафактного алкоголя, задержаны. Устанавливаются другие участники преступной схемы, места сбыта нелегального алкоголя и прочие обстоятельства, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанные будут дожидаться суда под подпиской о невыезде. Если их вина будет доказана, им грозит до шести лет лишения свободы.

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