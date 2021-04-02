Правильно организованная работа и нетерпимость к любым нарушениям безопасности: на Ростовской АЭС провели конкурс по теме охраны труда

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

На Ростовской АЭС проведен отборочный этап ежегодного корпоративного конкурса на знание правил по охране труда среди инженерно-технических работников (ИТР) и представителей рабочих профессий атомной станции. В его финальную часть вышли победители цеховых конкурсов – всего 20 человек.

По итогам отборочного этапа среди рабочих 1-е место занял оператор реакторного отделения реакторного цеха второй очереди Алексей Павлов.

Среди ИТР победителем стал инженер цеха тепловой автоматики и измерений Тимофей Акулиничев.

Подводя итоги, член конкурсной комиссии, начальник отдела охраны труда Ростовской АЭС Константин Невечеря отметил: «Знание правил охраны труда важно, в первую очередь, по той причине, что от этого зависят здоровье и жизнь человека. Правильно организованная работа, нетерпимость к любым нарушениям безопасности способны искоренить травматизм, сохранить здоровье сотрудников АЭС и повысить эффективность самого производства. Все участники конкурса доказали, что являются грамотными профессионалами, обладающими знаниями, опытом и навыками в вопросах охраны труда и культуры безопасности».

Призеры конкурса получат денежное вознаграждение, а победителям – Тимофею Акулиничеву и Алексею Павлову также выпала честь представлять Ростовскую атомную станцию в заключительном этапе конкурса среди всех АЭС концерна «Росэнергоатом».