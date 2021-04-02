В Каменском районе автомобиль наехал на первоклассницу

Девочке оставалось пройти несколько метров до школы, но ее сбила машина. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По информации донской госавтоинспекции, 2 апреля, около 7:40, в поселке Глубокий Каменского района прямо на территории школьного двора 66-летний водитель «ГАЗели» совершил наезд на семилетнюю девочку. Первоклассница шла на занятия.

Как рассказала мама девочки, она спешила по делам и не довезла ребенка до калитки, а высадила у ворот, где проезжает технический транспорт и есть табличка «Проход запрещен».

Пока девочка шла к школе, ее сбила «ГАЗель» с продуктами для школьной столовой. Машина двигалась задним ходом, и водитель не заметил ребенка. В результате ДТП первоклассница получила травмы.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Областная Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными во время выгрузки товаров в местах, где могут появиться пешеходы.

Напомним, в марте на Западном автомобиль сбил 12-летнего подростка, а на Суворовском в ДТП пострадал 8-летний мальчик.