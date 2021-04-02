В Ростове начали борьбу с рекламным мусором, демонтируют сотни конструкций

Все конструкции владельцев заставили демонтировать Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова усилили меры по очистке города от рекламного мусора. Только за март на улицах города обнаружили 326 нелегальных конструкций, 218 пленок и баннеров, а в районе Центрального рынка - 14 штендеров.

Все это владельцев заставили демонтировать. Однако некоторые нарушители так и не выполнили требования, и на них уже составили административные протоколы. Подобная работа еще ведется.

Разобраться с навязчивой рекламой администрацию просили и обычные жители города. Так, например, соответствующую тему на портале "Активный ростовчанин" несколько месяцев назад опубликовал молодой человек. Он просил убрать со стен весь "визуальный шум", а также разработать "паспорта наружной отделки фасадов".

Как пояснили в администрации, за рекламу на зданиях и газонах могут выписать штраф. Для простых граждан он составляет от 300 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц - от 25 до 70 тысяч рублей. Если заметят повторное размещение, наказание будет более строгим.