На Дону забраковали шесть тонн рыбы с подозрительными повреждениями

Рыбу забраковали из-за подозрительных повреждений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из донского региона в Украину не пропустили шесть тонн живого карпа. Рыбу забраковали из-за подозрительных повреждений, пояснили «КП – Ростов-на-Дону» в пресс-службе управления Россельхознадзора.

- При осмотре выявили, что покров отельных особей имеет повреждения и поражения, как при бактериальных или инфекционных заболеваниях, - пояснили в ведомстве.

В итоге инспекторы, которые проводили проверку, составили акт о нарушении требований законов Евразийского экономического союза. После этого машину с грузом развернули в обратном направлении.

Ранее через границу запретили провозить 15 тонн йогуртов и сливок – обнаружили недочеты в накладной. Также владельцам в Украину вернули 250 инкубационных яиц и 100 утят. На них не оформили никаких документов и груз мог быть заражен возбудителями особо опасных болезней. Кроме того, в марте этого года уничтожили почти 19,9 тонн помидоров с южноамериканской томатной молью.