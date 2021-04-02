Ростовский Плюшкин вызвал негодование своих соседей

В Ростове местный Плюшкин устроил свалку во дворе. Фото: "Нетипичный Ростов" Фото: Соцсети

Один из местных жителей устроил огромную свалку строительного мусора в своем дворе. Об этом сообщили горожане в одном из городских пабликов в соцсети.

Но так как дом № 9 по проспекту Стачки многоэтажный, а двор общий, то сосед с синдромом известного литературного героя Плюшкина крайне встревожил всех живущих поблизости. Они утверждают, что мужчина, который складирует мусор пожилого возраста и изо дня в день приносит все-новый и новый хлам.

- Во дворе стоит чья-то старая брошенная машина и он складывает мусор вокруг неё. И это уже стало всеобщей мусоркой, каждый проходящий мимо считает нужным бросить туда «фантик»,

Больше всего жильцов тревожит то, что вот-вот начнется пожароопасный период и эта куча мусора попросту может вспыхнуть ярким пламенем даже от неосторожно брошенного окурка.

Горожане также поведали, что до этого их сосед складировал мусор на крыше гаража в соседнем дворе. В один из летних дней эта куча-таки вспыхнула.

- Как можно с этим бороться? Есть способы отправить его в санаторий на лечение головы? - поинтересовался один из подписчиков.

Другие же предложили устроить общедомовой субботник и разгрести эту кучу мусора общими усилиями.

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