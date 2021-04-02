Ростовчанку привел в шок обнаруженный человеческий череп

В Ростове нашли человеческий череп Фото: "КП" Архив

В донской столице местная жительница обнаружила на Левом берегу самый настоящий человеческий череп. Такая находка весьма напугала ростовчанку. Об этом сообщает телеграм-канал Don_Mash.

Женщина выгуливала своих собак на улице Шоссейной. В какой-то момент ее питомцы умчались в неизвестном направлении, видимо, что-то учуяв, а после этого вернулись с добычей - в зубах они притащили человеческий череп.

Испуганная ростовчанка незамедлительно вызвала к месту происшествия полицию. Вместе с правоохранителями прибыли и судмедэксперты. Им удалось выяснить, что череп принадлежал женщине, но как давно она погибла, пока остается неизвестным. Причину ее смерти предстоит выяснить специалистам.

Также они установят носила ли смерть женщины криминальный характер.

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