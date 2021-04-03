Народный календарь на 3 апреля: гром - признак наступающего тепла

Народный календарь на 3 апреля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Народный календарь на 3 апреля: наши предки были уверены в том, что, если в этот день появлялись комары, то это непременно сулило потепление. А обильно льющийся березовый сок свидетельствовал о предстоящем дождливом лете.

Кроме того, по поверьям гром в этот день символизировал начало теплых деньков и предвещал урожайный год. А если же у восходящего солнца вы увидели желтые лучи, то это к хорошей погоде. Цветы мать-и-мачехи на виду означали, что скоро станет еще теплее, чем есть. Если же к этому дню с водоемов еще не сошел лед, то не видать рыбакам хорошего улова.

Если по небу в этот день плыли синие облака, то это было верным знаком того, что скоро погода станет теплой, но дождливой. А вот если выдавалась ясная ночь, то скоро должны были вновь ударить заморозки. Синица своим пением призывала в этот день тепло. Наши прадеды считали, что в эту дату лучше не смотреть на падающие звезды, это считалось дурной приметой.

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