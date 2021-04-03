В Ростове-на-Дону открыли еще два пункта мобильной вакцинации

В Ростове работают мобильные пункты вакцинации граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице в субботу, 3 апреля, начали работу еще два пункта мобильной вакцинации, рассказали в пресс-службе городской администрации. Один из них находится на Соборной площади, второй – на Центральном рынке.

- Время работы обоих пунктов: суббота, 3 апреля, - с 10:00 до 13:00, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Оба пункта примут всех желающих пройти вакцинопрофилактику. С собой необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. Прививку ростовчанам делают только после осмотра врача.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что вакцины от ковида людям будут делать на дому.

Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию о COVID-19. Такие нововведения будут касаться тех граждан, которые не могут самостоятельно добраться к пунктам проведения вакцинации. Например, не позволять им это сделать может состояние здоровья.

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Это будет касаться тех, кто не может самостоятельно добраться до пунктов (подробнее)

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