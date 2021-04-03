В Ростовской области неосторожная пенсионерка оказалась под колесами авто

Сотрудники полиции выясняют детали случившегося Фото: Артем ЛЕНЦ

В Новошахтинске вечером, второго апреля, на улице Отечественная 113А произошла авария, в которой серьезные травмы получила 77-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, она переходила дорогу не по пешеходному переходу. Более того, вышла на проезжую часть из-за припаркованного на обочине автомобиля, закрывавшего обзор дороги.

Таким образом, пожилая женщина просто не увидела ехавшую машину. А 33-летний водитель «ВАЗа» не успел вовремя затормозить и наехал на пешехода.

- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлен в больницу Новошахтинска. По данному факту проводится проверка, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также сотрудники ГИБДД в очередной раз обратились к пешеходам с призывом строго соблюдать ПДД.

- Не выходите на дорогу из-за припаркованных автомобилей, не перебегайте проезжую часть перед близко идущим транспортом, - прокомментировали в региональной Госавтоинспекции.

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