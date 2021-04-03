Сотни кедров высадят в апреле в ростовском ботаническом саду

Вскоре саженцы кедра привезут в Ростов Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В ботаническом саду вскоре появятся кедры. Их саженцы – подарок от проекта «Кедры России». Уже в начале апреля порядка сотни саженцев сосны корейской кедровой и кедрового стланика представители эко-проекта привезут в донскую столицу и высадят на территории ботсада.

Для нашего региона высадка таких пород деревьев является экспериментом, так как родина их произрастания - Сибирь и Дальний Восток. Специалисты ботанического сада будут следить за состоянием саженцев и изучать их приживаемость в новой для них природной и климатической зоне.

- До настоящего времени масштабных испытаний таких видов хвойных пород, как сосна корейская кедровая и кедровый стланик, в нашем Ботаническом саду не проводилось. По предварительным расчетам, большую вероятность к адаптации в наших климатических условиях имеет кедровый стланик нежели сосна корейская кедровая. Но выводы делать пока рано. Только прямое испытание может дать окончательный ответ, - прокомментировал старший научный сотрудник ботанического сада Борис Козловский.

Если вы хотите принять участи в высадке саженцев кедра, заполните обязательную форму аккредитации по телефону: +7 (863) 218 40 04 (доб. 10037, 10038) либо электронной почте: pr@sfedu.ru

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