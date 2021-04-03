Ростовчанина разорил на сто тысяч рублей незнакомец

С карты мужчины мошенники списали 100 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Пролетарский отдел полиции по Ростову-на-Дону обратился местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что попался на уловки мошенников, которые похитили с его карты все деньги – около 100 тысяч рублей. Потерпевший пояснил, что ему звонил неизвестный номер. Дозвонившись до заявителя, голос на том конце провода представился сотрудником банка. Лжесотрудник убедил мужчину, что по его банковскому счету происходят сомнительные списания денег, и для их сохранности необходимо совершить ряд манипуляций.

- Идя на поводу у лжесотрудника, потерпевший продиктовал данные своей банковской карты, а также секретный код, полученный в смс-сообщении. После всех действий со счета мужчины начали происходить списания денег. Когда потерпевший понял, что его обманули, обратился в полицию, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Если подозреваемого задержат, а суд признает вину, то злоумышленник может сесть в тюрьму на семь лет.

Полицейские в очередной раз напоминают - сотрудники либо служба безопасности банков никогда не будет звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам.

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