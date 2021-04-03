Возможно, убийство: В Ростове в Кумженской роще нашли окровавленную иномарку

Водолазы "прочесывали" дно реки. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В Ростове, второго апреля, на берегу Дона в Кумженской роще, местные жители увидели белую «Тойота Камри». Двери авто были распахнуты, а салон был залит кровью. Хозяина машины нигде не было. Очевидцы сразу же вызвали полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отметили, что на земле, рядом с авто, оперативники обнаружили гильзы от патронов и следы волочения. Они вели к реке.

Тут же, помимо оперативников, к месту прибыли и водолазы.

Они стали изучать дно реки. Как пояснил корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, водолазы искали тело, так как криминальная версия – пока основная.

На данный момент тело не найдено. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, также разыскивается хозяин машины.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что ростовчанка нашла на Левом берегу самый настоящий человеческий череп.

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