Число заболевших коронавирусом в Ростовской области перешагнуло отметку в 81 тысячу человек

В Ростовской области растет число заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Ростовской области обнародовали новые данные по ситуации с коронавирусом на Дону. Так, за последние сутки число инфицированных увеличилось на 242 человека и на утро 3 апреля нарастающим итогом достигло 81562.

- За весь период в области выздоровели 73265 человек, в том числе за последние сутки – 201, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В регистре умерших - еще 24 человека с COVID-19. Это 10 женщин и 14 мужчин . Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 3656 человек.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 11309 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период выполнено 2164,14 тыс. исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 217,07.

На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 145578 человек, за сутки – 7453. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 98439 человек, за сутки – 1654.

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