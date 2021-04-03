Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 3 апреля: проезд парализован в нескольких районах

Загруженность дорог оценивается на пять баллов. Фото: yandex.ru/maps/

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 3 апреля — обзор дорожной ситуации от «КП-Ростов». Рассказываем, какие участки лучше объехать прямо сейчас.

По данным «Яндекс.Карты», многокилометровые пробки в Октябрьском районе. Затор образовался на улицах Дачной и Таганрогской — от Гагринской улицы до улицы Вавилова. Затруднено движение на улице Оганова от Решительной улицы до Зрелищнной. Парализован проезд на проспекте Королева перед пересечением с Вавилова.

Несколько заторов и на самой улице Вавилова. Пробки растянулись от Разъездной улицы до 2-й Юбилейной и от Таганрогской до площади 2-й Пятилетки. Водителям придется подождать на улице Немировича-Данченко — от улицы Ларина до площади 2-й Пятилетки.

Небольшие заторы в Ленинском районе. Пробки на улицах Зоологической, Футбольной и Курской.

Пробка сковала проспект Михаила Нагибина. Проехать трудно от улицы Текучева до улицы Нариманова.