Рискуя жизнью: на Дону полицейские вытащили из горящей машины инвалида

Прибывшие на место пожарные потушили огонь Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Ростовской области полицейский из отдела полиции в Новочеркасске несли службу на федеральной трассе, когда увидели горящий автомобиль. Старший лейтенант полиции Алексей Костик и водитель дежурной части, старший сержант полиции Александр Безверхов бросились к полыхающей машине. Подъехав ближе, мужчины увидели, что в салоне находится мужчина. Человек отчаянно пытался вырваться из огненной ловушки через заднюю дверь, но все попытки были бесполезны.

Быстро оценив ситуацию, рискуя жизнью, полицейские вытащили мужчину из горящего автомобиля.

- После этого пострадавшего пересадили в служебный транспорт, оказали ему первую помощь и сообщили о происшествии оперативному дежурному, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Как выяснилось, в машине едва не погиб 26-летний инвалид первой группы. Мужчина не может ходить, поэтому шансы выбраться самостоятельно из машины были равны практически нулю.

За грамотные и своевременные действия сотрудники МУ МВД России «Новочеркасское» в ближайшее время будут поощрены.

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