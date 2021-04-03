Ураган и ливень обрушатся на Ростов-на-Дону

Сильный ливень обещают в Ростове Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В ближайшие дни в донской столице прогнозируют сильное ненастье. Об этом рассказали в пресс-службе ГО и ЧС города. Так, в ведомстве, ссылаясь на ростовский гидрометцентр, сказали, что в понедельник, пятого апреля, и во вторник, шестого апреля, будут идти проливные дожди. Ну а сильный шквалистый ветер еще больше подпортит погоду.

- Пятого и шестого апреля порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, - сообщили в ГО и ЧС.

Спасатели не исключают, что ливень полностью парализует движение транспорта, превратив город в одну сплошную пробку. Также дождь может залить подземные переходы, складские помещения.

В связи с непогодой в ГО и ЧС сделали экстренное предупреждение и попросили ростовчан быть в эти дни более аккуратными. Кроме того, в случае ЧП посоветовали звонить по номеру 112.

При этом температуры воздуха в эти дни будет колебаться от + трех до + 13 градусов.

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