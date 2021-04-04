Что происходит в ФК Ростов перед игрой против Спартака: последние новости на 4 апреля 2021

Валерий Карпин и его команда готовы к битве со "Спартаком". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

4 апреля на главном стадионе донской столицы состоится один из самых ожидаемых матчей 24-тура РПЛ между "Ростовом" и "Спартаком".

Игра, как и все предыдущие, обещает быть зрелищной и результативной. Два предыдущих противостояния закончились победами "желто-синих". Оба раза донская команда обыгрывала москвичей в гостях.

Болельщики ФК «Ростов» уже предвкушают яркое состязания. В официальном паблике «желто-синих» - сотни комментариев с пожеланием победы нашим футболистам.

Кстати, на матче «Ростов» – «Спартак» роль диктора исполнит специальный гость. Мастер дубляжа и озвучки фильмов Радик Мухаметзянов. Вы точно слышали его голос. Им говорят Томас Шелби («Острые козырьки»), Султан Сулейман («Великолепный век»), Инспектор Лестрейд («Шерлок»), Джонни Ола («Крестный Отец»), Честер Минг («Волк с Уолл-стрит»).

Отметим, что накануне матча погода в Ростове испортилась. Весь день идет дождь, который продолжится и в день игры.

Трибуну, судя по спросу на билеты, будут забиты болельщиками.

Перед знаковой игрой тренер "желто-синих" провел с семьей. Днем в субботу Валерий Карпин вместе с женой Дарьей гулял по Ростову.

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