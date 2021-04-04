В Ростовской области два человека погибли при пожаре

На месте работали восемь человек огнеборцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на воскресенье, 4 апреля, в Ростовской области произошел пожар, в результате которого скончались два человека. Известно, что около 01:48 на телефон единой диспетчерской службы позвонили местные жители. Они рассказали, что огнем объят частный дом в хуторе Лобачев Обливского района. Огнеборцы сразу же выехали на место - на улицу Чирскую.

- Площадь возгорания составила 90 квадратных метров, - рассказали Главном Управлении МЧС Росии по Ростовской области. - На месте работали восемь человек огнеборцев и три спецмашины. Уже в два часа пожар был локализован, а еще через четыре минуты полностью ликвидирован.

Кода огонь потушили, оказалось, что в здании найдены тела двух человек. Их личности установлены. Ими оказались двое мужчин, возраст которых 61 год и 30 лет. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время на месте работают дознаватели.