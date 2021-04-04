Неделя в Ростове начнется с масовых отключений света

Рабочая неделя начнется с отключений электричества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предстоящая рабочая неделя начнется в Ростове-на-Дону с массовых отключений электричества. Известно, что света не будет в понедельник, 5 апреля, в домах расположенных сразу в нескольких районах города.

Сообщается, что все отключения - плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где не будет света 5 апреля*

С 09:00 до 16:00:

- ул. Вселенная 1-23, 2-36; ул. Галактическая 1-25, 2-30; ул. Венеры 6/7; ул. Космическая 3/1; бул. Джордано Бруно; ул. Гершеля; пер. Астрономический; пер. Кратерный; пер. Небесный; пер. Оптический 7; пер. Атмосферный 4, 8, 7, 17; пер. Зодиакальный.

- пер. Ашхабадский 6/2,1; ул. Погодина 5/3; ул. Герасименко 6/1, 2, 4, 6, 8; Техническое училище 9.

С 09:00 до 17:00:

- ул. 14-я линия 30-62, 21-61; ул. 16-я линия 30-48, 35-61; ул. Налбандяна 35-65, 30-58; ул. 12-я линия 58-78, 49-69; ул. Ченцова 22-74, 71-77; ул. 18-я линия 70-80.

- ДНТ «Импульс».

- ул. Киргизская 19-39; пер. Игарский 1-27, 2-34; пер. Днепровский 1-31, 2-34; ул. Казахская 2-18.

- просп. Стачки 400, 252/2, 290/2, 251А, 253А, 259А, 312/1; ДНТ «Садовод-Любитель».

С 10:00 до 13:00:

- ул. Бодрая 2, 38, 21-73, 30-82; ул. Фурмоновская 18-54, 31-43; пер. Ликбезовский 22-42, 17-37; пер. Пригородный 1-27, 2-28.

С 10:00 до 16:00:

- пер. Тбилисский 1-53, 2-48; пер. Грузинский 1-41, 2-38; пер. Марксистский 1-102, 52-84; пер. Кононерский 3-63, 24-50.

С 13:00 до 16:00:

- ул. Зорге 29, 29/1, 29/2, 31.

*По данным Донэнерго.