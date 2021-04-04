В Ростове за неделю на свет появились три тройни. Фото: ПЦ РО.

В Ростове-на-Дону на этой неделе случился урожай троен. Сразу три мамочки стали враз многодетными! Радостное событие произошло в Перинатальном центре Ростовской области.

Только в минувшую пятницу, 2 апреля, родились две девочки и мальчик.

- Мы с мужем решили, что нужна нам доченька. Чтоб в детском саду обязательно была снежинкой, - вспоминает молодая мамочка. - Сынок-то у нас уже есть.

По словам женщины, когда они с супругом узнали, что будут сразу три ребенка, то испытали смесь радости и шока. В итоге, на 35 неделе беременности на свет появились две малышки-близняшки: вес Амелии и Мелании - 2280 и 2180 граммов, а рост - 45 и 44 сантиметров. А вот их братик на сантиметр выше и чуть крупнее - рост малыша при рождении 2340 граммов.

- Все три тройни находятся сейчас в центре и прекрасно себя чувствуют, - рассказали в медучреждении.