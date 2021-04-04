Бесплатные шаттлы для болельщиков организовали в Ростове. Фото: Александр БОЙКО

Матч «Ростов»-«Спартак» 4 апреля 2021: бесплатные шаттлы для болельщиков. Об этом сообщили в мэрии донской столицы. Известно, что для того, чтобы развезти желающих по домам, выделят полсотни пассажирских автобусов. Все они будут курсировать с девяти часов вечера до 22:30 часов.

Так, большинство автобусов - 37 штук - будут курсировать по маршруту от «Ростов Арена» до площади Гагарина по проспекту Ворошиловскому. Найти их можно будет у подземного пешеходного перехода, оттуда они и будут вести желающих.

Еще 13 автобусов поедут от восточного проезда стадиона до Старого автовокзала, что на площади Октябрьская.

Сегодня, 4 апреля, на нашем сайте мы будем вести прямую трансляцию с матча. До начала остались считанные часы. Эта игра – самая ожидаемая в сезоне! Билеты на стадион «Ростов-Арена» расхватали к концу марта. Болельщики «желто-синих» уверены, что команда Валерия Карпина «порвет» соперников.