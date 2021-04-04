Желающих совершить пробежку ждут 18 апреля. Фото: мэрия Ростова.

«Ростовское кольцо» 2021: традиционный забег состоится 18 апреля. Как рассказали в мэрии города, старт будет дан в 09:00 на Театральной площади.

На первом этапе ростовчане побегут через Большую Садовую, Ворошиловский к «Ростов Арене», затем через Седова, Береговую, Буденновский и Мечникова до площади Гагарина.

Дальше желающие совершат пробежку по Нагибина до СЖМ, через Космонавтов, Белорусскую на улицу 50 лет Ростсельмаша, Шолохова до площади Воинской славы перед старым Аэропортом.

И заключительный отрезок для бегунов - по Вересаева, 40-летия Победы, через площаь Карла Маркса с финишем на Театральной.

По словам организаторов, длина всего маршрута - 40,7 километра. Но каждый участник сможет выбрать свою дистанцию, в зависимости от уровня подготовки и желания.