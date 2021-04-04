В Ростове открылась вставка портретов врачей, сражавшихся с пандемией короновируса

Гости смогут увидеть 90 живописных портретов маслом и 23 графических. Фото: мэрия Ростова.

В Ростове открыли необычную выставку, которая посвящена врачам-героям. Она разместилась в Городском Доме творчества. Художница Елена Сухорукова назвала ее «Воины Гиппократа». В общей сложности, гости смогут увидеть 90 живописных портретов маслом и 23 графических. Цель - через портреты показать многообразие судеб врачей, которые ценою собственных жизней, совершили подвиг в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Автор запечатлела лица «героев нашего времени», - рассказали в мэрии донской столицы. - Подобрала яркие, колоритные цвета для одежды и фона, а для написания портретов выбирала фотографии, на которых врачи запечатлены жизнерадостными и улыбающимися.

На выставке можно увидеть портреты наших земляков, а также врачей Московской, Ленинградской, Иркутской, Новосибирской областей, из городов Калуга, Нижний Новгород, Брянск, республик Северная Осетия-Алания, Дагестан, Калмыкия и других.

Посетить выставку можно до 9 апреля. Вход свободный