В Ростовской области коронавирус нашли еще в 46 городах и районах

В Ростовской области продолжают выявлять заболевших новой коронавирусной инфекцией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области продолжают выявлять заболевших новой коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки этот диагноз поставлен 241 дончанину. Коэффициент распространения инфекции находится на уровне нормы.

Известно, что за последние сутки ковид был выявлен у жителей 46 городов и районов Ростовской области (полный список смотрите ниже). По-прежнему пальма первенства по выявлению коронавируса у Ростова-на-Дону. Здесь опасный диагноз подтвержден у 98 человек, в тройке лидеров печального рейтинга Азовский и Зерноградский район - восемь и семь случаев соответственно.

Всего же за все время пандемии диагноз covid-19 поставили 81 803 жителям региона. На сегодняшний день прививку от новой коронавирусной инфекции сделали 150 438 человек, а за сутки таких оказалось 4 860 человек. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 98 757 человек, и 318 дончан - за сутки.

КОНКРЕТНО

Где зарегистрированы новые инфицированные

в Ростове-на-Дону (98), Азовском (8), Зерноградском (7) районах, Батайске (6), Аксайском (6), Неклиновском (6) районах, Новошахтинске (5), Шахтах (5), Багаевском (5), Белокалитвинском (5), Дубовском (5) районах, Гукове (4), Каменске-Шахтинском (4), Таганроге (4), Константиновском (4), Красносулинском (4), Миллеровском (4), Семикаракорском (4), Цимлянском (4) районах, Новочеркасске (3), Егорлыкском (3), Милютинском (3), Мясниковском (3), Орловском (3), Пролетарском (3), Ремонтненском (3), Сальском (3), Тарасовском (3), Тацинском (3) районах, Азове (2), Зимовниковском (2), Каменском (2), Мартыновском (2), Матвеево-Курганском (2), Целинском (2) районах, Донецке (1), Боковском (1), Кагальницком (1), Кашарском (1), Морозовском (1), Обливском (1), Октябрьском (1), Песчанокопском (1), Усть-Донецком (1), Чертковском (1), Шолоховском (1) районах.