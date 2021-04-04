В Ростовской области умерли 15 человек, болевших коронавирусом

Спасти удается не всех. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области за минувшие сутки стало известно о гибели пятнадцати человек, у которых был подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция".

Как рассказали в региональном правительстве, большинство погибших - мужчины, возраст которых от 62 до 83 лет. Кроме того, погибли и шесть женщин, в возрасте от 48 до 93 лет. Известно, что у всех у них были диагностированы хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы.

Всего же за время пандемии на Дону скончались 3 671 человек. Чаще всего страшный диагноз обнаруживают у дончан, в возрасте от 46 до 65 лет, а реже - у детей и пенсионеров старше 80 лет.

В настоящее время в больницах находится 1924 пациента. А к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 24 человека.

За весь период covid-19 в области выздоровели 73 466 человек, в том числе за последние сутки – 201.