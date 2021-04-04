Дончанка лишилась всех сбережений, поговорив по телефону

В полицию Волгодонска обратилась женщина, которая рассказала о преступлении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Волгодонска обратилась женщина, которая рассказала о преступлении. Дончанка призналась, что неизвестные списали с ее банковской карты 160 тысяч рублей. Произошло это после того, как женщина поговорили по телефону.

По ее словам, на мобильный позвонил мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонок поступил с московского номера. Правда, перед этим банкир пробовал дозвониться женщине 23 (!) раза. И, наконец, его попытки увенчались успехом.

- Мужчина убедил, что по моему банковскому счету происходят сомнительные списания денег, и для их сохранности необходимо совершить ряд манипуляций, - рассказала она дрожащим голосом.

В итоге, она продиктовала данные своей банковской карты, а также секретный код, полученный в смс-сообщении. После этого со счета женщины начали происходить списания денег. Когда дама поняла, что ее обманули, то сразу же обратилась в полицию.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Преступника ищут.