В Таганроге проведут масштабную реконструкцию трамвайных путей

Всего будет модернизировано 45 километров трамвайных линий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Модернизация 45 километров трамвайной инфраструктуры и обновление подвижного состава ожидает Таганрог. Реконструкция предусматривает замену не только рельсового пути, но и коммунальных сетей под ним. Срок выполнения работ по первым десяти километрам – до конца года.

Об этом сообщили в правительстве региона после того, как в приморском городе побывал донской губернатор. Там же прошло совещание на тему заключенного концессионного соглашения. Это первая попытка создать концессию на уровне муниципалитета. И она может стать примером для всей страны.

Известно, что программа комплексного развития Таганрога состоит из шести основных разделов, в их числе дороги и транспорт, ЖКХ и благоустройство, фасады, экология, культура и туризм, строительство, спорт, медицина и связь. Первый этап программы рассчитан до конца 2023 года.

- Мы приступаем к исполнению дорожной карты по всем ее направлениям, - озвучил Василий Юрьевич. - Работа предстоит большая. Тем, кто не верит в результат, лучше сразу сойти с дистанции.