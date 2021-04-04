В Ростове в честь юбилея ансамбля Донских казаков прошло спецгашение открыток

На открытках изображены артисты из действующего состава ансамбля. Фото: Пресс-служба Почты России по РО.

В воскресенье, 4 апреля, прошло торжественное гашение художественных открыток в честь юбилея ансамбля песни и пляски Донских казаков. В этот день ансамбль имени Анатолия Квасова празднует свое 85-летие. На открытках - артисты из нынешнего состава ансамбля.

- На оттиске эмблема ансамбля – казак с шашкой в танцевальном прыжке. Общий тираж юбилейных открыток составил 900 экземпляров, - рассказали в пресс-службе Почты России в Ростовской области. - Дополнительно к ним инициировала выпуск специального почтового штемпеля с фиксированной датой и местом проведения спецгашения. Экземпляры с эксклюзивным оттиском в кругах коллекционеров-филателистов считаются особо ценными.

Известно, что первыми поставили оттиск штемпеля на открытках гости мероприятия, в числе которых министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Напомним, за долгую историю ансамбль Донских казаков пережил многое. Во время Великой Отечественной войны артисты выступали для фронтовиков и в тылу. Государственный ансамбль на протяжении многих лет талантливо сочетает фольклорные традиции и современные тенденции в искусстве. Он является лучшим в стране и имеет большое признание за границей.