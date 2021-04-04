Матч состоится 4 апреля. Фото: официальная группа ВК ФК "Ростов"

Матч «Ростов» - «Спартак» 4 апреля 2021: болельщиков просят приехать заранее. Спортивное состязание пройдет между командами клубов Премьер-Лиги сезона 2020/2021. Болельщики смогут увидеть спортивный поединок на стадионе «Ростов Арена».

- Болельщикам необходимо учесть, что пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий, - предупредили в донском главке. - И с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности. Именно поэтому зрителей просят прибыть на матч за 1,5-2 часа в целях исключения очередей и своевременного прохода на стадион.

Полицейские напомнили, что на стадион запрещается проносить стеклянную и пластиковую тару, а также пиротехнические изделия. А еще, согласно требованиям регионального Роспотребнадзора вход на территорию стадиона будет разрешен только в медицинских масках.

Охранять порядок на стадионе и окрестностях будут не только полицейские, но и сотрудники частных охранных предприятий. А после матча болельщиков развезут полсотни автобусов.