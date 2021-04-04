«ТЫ_Топ-модель»: Ростовчанка борется за титул на популярном ТВ-шоу

За главный приз борется Александра Косыгина из Ростова-на-Дону. Фото: предоставлено каналом.

Красавицы со всей страны борются за титул «ТЫ_Топ-модель» в шоу, которое идет на одном из популярных ТВ-каналов. Уже сегодня вечером, 4 апреля, участницам проекта предстоит выполнить непростое задание – упасть с высоты ради красивого снимка. Фотосессию назвали «Покори бревно!». А чтобы сделать серию красивых кадров, девушка должна упасть красиво и чувственно. Делать это придется падать с двухметровой высоты и в объятия полуобнаженных мужчин. Так что моделям нужно будет бороться со своими страхами. Некоторые из них не смогут сдержать слез.

Известно, что за главный приз борется и Александра Косыгина из Ростова-на-Дону. Но, говорят, что на этот раз девушка не смогла справиться со своими эмоциями во время выполнения задания. Саша не только боится высоты, но и, говорят, не сможет довериться партнерам по съемке.

- Она долго собиралась с силами перед началом испытания, но так и не смогла сдержать слез, - рассказал наш источник. - Ведущим шоу Александру Гудкову и Гоше Карцеву даже придется успокаивать девушку.

Поэтому неизвестно, скажется ли ее срыв на итоговом результате, и останется ли она в шоу. По итогам фотосессии жюри отберут 14 девушек, которые уже в следующем выпуске заселяться в собственный «Дом моделей» и продолжат борьбу в проекте.