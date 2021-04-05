В центре Ростова сгорел продуктовый магазин

В Ростове сгорел продуктовый магазин. Фото: ГУ МЧС по РО
В центре донской столицы загорелось здание продовольственного магазина.
Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля, около половины первого ночи. На проспекте Ворошиловском в Кировском районе города вспыхнул продуктовый магазин. Обеспокоенные едким запахом дыма и разгорающимся огнем очевидцы вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.
К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено десять квадратных метров помещения. Благодаря оперативным действиям спасателей, в огне никто не пострадал. Локализовать возгорание пожарным удалось в 00:44, а полностью пламя было потушен еще через четыре минуты. Причина возникновения пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.
- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 14 человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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В МЧС уже озвучили предварительную причину произошедшего.
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