В центре Ростова сгорел продуктовый магазин

В Ростове сгорел продуктовый магазин. Фото: ГУ МЧС по РО

В центре донской столицы загорелось здание продовольственного магазина.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля, около половины первого ночи. На проспекте Ворошиловском в Кировском районе города вспыхнул продуктовый магазин. Обеспокоенные едким запахом дыма и разгорающимся огнем очевидцы вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено десять квадратных метров помещения. Благодаря оперативным действиям спасателей, в огне никто не пострадал. Локализовать возгорание пожарным удалось в 00:44, а полностью пламя было потушен еще через четыре минуты. Причина возникновения пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 14 человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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В Ростовской области два человека погибли при пожаре.

В МЧС уже озвучили предварительную причину произошедшего.

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