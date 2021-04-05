Пробки в Ростове-на-Дону на утро 5 апреля: заторы в нескольких районахх

Загруженность дорог оценивается на шесть баллов. Фото: yandex.ru/maps/

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 5 апреля — где затруднено движение. «КП» рассказывает, какие участки лучше объехать прямо сейчас.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки зарегистрированы в Октябрьском районе. Затор на улицах Таганрггской и Дачной от Гагринской улицы до Вавилова. Движение парализовано и на Вавилова — перед проспектом Королева и от Ландшафтной улицы площади 2-й Пятилетки. Проезд осложнено на улице Особенной в районе пересечения с улицей Зрелищной.

Пробка растянулась на проспекте Михаила Нагибина от Омской улицы до проспекта Ленина. Небольшой затор на Нариманова перед пересечением с проспектом Нагибина.

Сложная ситуация и в Железнодорожном районе. На проспекте Стачки пробка от улицы Кудагина до проспекта Сиверса.