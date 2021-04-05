"Ростов-город, Ростов-Дон": часы на башне ЦУМа начнут проигрывать городской гимн

Часы на башне ЦУМа вновь заиграют "Ростов-город, Ростов-Дон". Фото: администрация Ленинского района

В донской столице местные жители вновь смогут услышать городской гимн в центре Ростова-на-Дону.

Его будут проигрывать часы на башне ЦУМа. Такое решение было принято после проведенного соцопроса. Вопросы задавали сотрудники волонтерского центра Ленинского района. Стать участником опроса можно было как на улице, так и в социальных сетях Instagram и Facebook.

За прошедшую неделю наибольшее количество ростовчан высказалось за то, чтобы центральные городские часы проигрывали знаменитую песню "Ростов-город, Ростов-Дон", которая уже стала визитной карточкой города.

- «Ростов-город, Ростов-Дон» - настоящий гимн города – теперь вновь можно услышать, прогуливаясь по центру города или проезжая мимо ЦУМа! - сообщили в пресс-службе администрации Ленинского района.

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Уже окончательно.

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