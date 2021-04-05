Противостояние "Ростова" и "Спартака" вживую увидели почти 33 тысяч зрителей

Матч в Ростове посетили почти 33 тысячи зрителей. Фото: ФК "Ростов"

В донской столице минувшим вечером состоялась встреча футбольных команд "Ростов" и "Спартак". Игра прошла в рамках 24-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Матч был весьма напряженным, но одержать победу донским игрокам не удалось.

Стоит отметить, что все билеты на стадион были раскуплены еще за несколько дней до матча. Билетов в продаже было не много, так как "Ростов - Арену" можно было заполнить всего на 50%. Но внезапно правительство принесло благую весть - заполняемость стадиона повышена до 75%. Новые билеты тут же появились в кассах.Благодаря новому послаблению ограничений, матч смогли посетить 32 788 зрителей.

- Я хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам за такую шикарную поддержку. Мы слышали их на поле, надеюсь, что в следующих матчах нас будут поддерживать также, а мы сделаем всё для победы, - пообещал после игры футболист "Ростова" Георгий Махатадзе.

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