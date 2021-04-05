Следком и прокуратура проверят состояние квартир, на которые пожаловались в Пролетарске

Организовано проведение доследственной проверки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ряде СМИ прошла информация о том, что в 2016 году в Пролетарске детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделили некачественное жилье.

Жильцы пожаловались, что в квартирах нет ничего для нормальной жизни — ни отопления, ни горячей воды, ни вентиляции, а сам дом возведен с нарушениями строительных норм и правил противопожарной безопасности. Стены — в плесени, к тому же люди боятся, что крыши не выдержат дождей.

Уточняется, что квартиры находятся не в собственности у жильцов, а оформлены по договору социального найма.

По информации пресс-служб, региональные Прокуратура и Следственный комитет инициировали проверку исполнения требований законодательства о соблюдении жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По ее итогам оценят действия или бездействие должностных лиц местной администрации по вопросам жилого фонда.

Напомним, ранее аналогичная ситуация с непригодным жильем в соцнайме сложилась в поселке Целина Ростовской области.