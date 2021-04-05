В Ростове открыли «Маршрут здоровья» на 10 тысяч шагов

Маршрут начинается около центральной Аллеи парка имени Горького, потом идет по улице Пушкинской и переулкам Братскому и Театральному Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В донской столице открыли маршрут здоровья для любителей северной ходьбы. Его протяженность – десять тысяч шагов, это семь километров, сообщает сегодня, 5 апреля, сайт городской администрации.

Маршрут начинается около центральной Аллеи парка имени Горького, потом идет по улице Пушкинской и переулкам Братскому и Театральному. Финиш рядом с Донской публичной библиотеки.

Соревноваться на этой площадке в рамках всероссийского турнира «Человек идущий» могут 59 человек в возрасте от 20 до 72 лет. Подобные места для спортивного отдыха создали еще более, чем в 20 регионах страны, рассказали в «Лиге здоровья нации».

Как пояснили в общественной организации, «состязания по фоновой ходьбе должны мотивировать людей к здоровому образу жизни и занятию физкультурой». Так, например, всем, кто ведет сидячий образ, жизни рекомендуют уделять тренировкам от 150 до 300 минут в неделю.