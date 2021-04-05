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Происшествия5 апреля 2021 11:25

Ростовский облсуд вынес приговор наркокурьеру, преступник снова получил 10 лет

Мужчина пытался оспорить свой срок, но ему навстречу не пошли
СКИБА Ангелина
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Подозреваемого осудили сразу по нескольким статьям

Фото: Иван ВИСЛОВ

В донском крае наркокрьер не смог добиться смягчения приговора и проведет в колонии строгого режима 10 лет. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, мужчину с поличным задержали в октябре 2018 года в районе Донецка. Тогда он пытался переправить через границу большее двух килограммов наркотиков.

Его осудили сразу по нескольким статьям, в том числе за контрабанду и незаконное производство, сбыт или пересылку запрещенных веществ. Спустя время преступник все же решил оспорить свой срок, но Облсуд не пошел ему навстречу.

Также в конце прошлой неделе силовики и правоохранители провели обыск в доме у сотрудника наркоконтроля. Предварительно известно, что у мужчины нашли и изъяли нелегальные вещества, и теперь ему грозит еще одно уголовное разбирательство. Сейчас в отношении подозреваемого проводят проверку.

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