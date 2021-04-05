Ростовские борцы завоевали два «золота» первенства России

На первой ступени пьедестала в категории до 55 кг - Мавлуд Ризманов из Сальского района. Фото: из архива победителя.

Сборная Ростовской области привезла пять медалей из столицы, где прошло первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Спортсмены сборной донского региона добыли на ковре пять медалей.

Две победы — у Мавлуда Ризманова из Сальского района, он выступал в весовой категории до 55 кг, и у Сергея Кутузова из Шахт (до 72 кг). «Серебро» завоевали ростовчане Мехди Яхьяев в весовой категории до 72 кг и Сергей Ермоленко (до 97 кг). Третьим в весе до 55 кг стал ростовчанин Владимир Забейворота.

- Накал страстей на соревнованиях был просто бешеный, - рассказывает тренер Евгений Димитров, который подготовил победителя Мавлуда Ризманова. - На ковер вышло много парней, которые уже выступают за взрослую сборную. К тому же, за спортсменами наблюдал главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили, и участники старались проявить себя как можно лучше, провести яркие и запоминающиеся бои.

Добавим, что победители попали в молодежную сборную России и поедут на первенство Европы и мира.