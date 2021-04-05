Выходки фанатов "Спартака" не понравились болельщикам "Ростова"

Фанатские сектор москвичей был заполнен почти до отказа. Фото: Дадаян Давид

Накануне на матче "Ростов" - "Спартак" присутствовало очень много болельщиков гостей из Москвы. Они расположились на верхней трибуне. По разным подсчетам поддержать "красно-белых" собрались около тысячи человек. Однако этого хватило, чтобы их слышал и даже видел весь стадион. Встреча закончилась победой москвичей, однако "Ростов" показал себя настоящей командой.

Те, кто присутствовал на матче или смотрел игру по телевизору, обратили внимание на неспортивное поведение гостевых болельщиков. Они каким-то образом пронесли на трибуны запрещенные предметы: сигнальные ракеты и громкие хлопушки. Все это безудержные фанаты, конечно, активно использовали. С их стороны то и дело летели на поле зажигательные снаряды, раздавались оглушительные выстрелы. Нередко над газоном нависал черный дым. Вот только такая поддержка любимой команды запрещена правилами поведения на стадионах.

Все это вызывало неоднозначную реакцию ростовских болельщиков. После каждого выстрела они неодобрительно свистели. Так или иначе, но все произошедшее должны были зафиксировать судьи и сотрудники РФС, присутствующие на встрече. В скором времени эксперты во всем разберутся и вынесут решение. С большой долей вероятности "Спартак" оштрафуют за поведение своих болельщиков на несколько десятков тысяч рублей.

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