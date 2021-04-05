Кристина Соболь стала второй на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Спортсменка не довольна своим выступлением - рассчитывала поднять в сумме двоеборья на шесть кг больше. Фото: МАТЧ.

В Москве до 11 апреля проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Первую медаль для нашей страны завоевала Кристина Соболь в весовой категории до 49 кг.

В рывке спортсменка подняла подняла 181 килограммов в сумме двоеборья (85 кг в рывке и 96 кг в толчке). Первое место уступила румынке Монике Ченгери (189 кг в сумме двоеборья) и обошла ее соотечественницу Михаэлу Камбей (180 кг в сумме двоеборья), занявшую третье место.

Напомним, Кристина Соболь — 29-летняя спортсменка родом из Сальска Ростовской области, начинала свою карьеру под руководством тренера Александра Кисирова. Сейчас она выступает за Ульяновскую область.

Напомним, в прошлом году Кристина стала победительницей чемпионата России. На чемпионате Европы дончанка улучшила свой результат на шесть килограммов в сумме двоеборья.