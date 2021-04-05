В Ростове на Байкальской автомобиль такси врезался в мусоровоз

По словам ростовчан, "рабочего, который собирал мусор буквально припечатало к капоту" Фото: группа Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

Сегодня, 5 апреля, в Ростове на улице Байкальской автомобиль такси врезался в мусоровоз. ДТП произошло в районе дома №128. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

По словам ростовчан, "рабочего, который собирал мусор буквально припечатало к капоту", и его с травмами увезли в больницу. Также люди сообщают, что водитель резвой иномарки мог находиться в «измененном сознании, возможно, отравился лекарствами».

В отделе пропаганды УГИБДД ситуацию пока не комментируют, так как все детали произошедшего еще уточняются. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас проезжая часть на месте ЧП свободна, никаких заторов нет.

Ранее в донской столице на год лишили прав ночного гонщика, который снес ворота детсада на улице Еременко, врезался в припаркованное такси и едва не сбил двух человек. Мужчина тогда скрылся с места преступления так быстро, что его никто не успел задержать.