Ростовчан предупредили о «постковидном синдроме»

После инфекции возникают недомогания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У тех, кто перенес COVID-19, часто развивается так называемый «постковидный синдром». При его симптомах нужно обязательно обращаться в больницу за медицинской консультацией. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщили в управлении здравоохранения донской столицы.

- После инфекции возникают недомогания, связанные с дыхательной и/или сердечно-сосудистой системами, сухой кашель, неврологические симптомы. Все это требует внимания, - прокомментировали в ведомстве.

Жителям Дона также напомнили, что прививка может стать панацеей от заболевания. Ее рекомендуют сделать всем, кто беспокоится о своем здоровье.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что вакцины людям будут делать на дому. Кроме того, сейчас в городе работают передвижные и мобильные пункты, которые принимают всех желающих. Прививку от коронавируса уже сделал и глава региона. Василий Голубев рассказал о своих впечатлениях в эфире Радио «Комсомольская правда» (89,8 FM в Ростове).